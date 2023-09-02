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В России задержали два грузовика с контрабандными сигаретами из Беларуси

  • 2.09.2023, 3:27
В России задержали два грузовика с контрабандными сигаретами из Беларуси

Цена груза - $600 тысяч.

Два грузовика с контрабандными сигаретами из Беларуси задержали таможенники совместно с пограничниками в Велижском районе Смоленской области.

«Согласно сопроводительным документам, грузовики с нелегальным грузом перемещались из Минска в Санкт-Петербург. Среди товаров значились чехлы для автомобилей, офисные принадлежности, одноразовые мешки, аксессуары для туалета и ванн, произведенные в Беларуси», — сообщили в пресс-службе таможни.

В ходе досмотра в грузовых отсеках автомобилей вместо заявленного в документах товара таможенники выявили более 490 тыс. пачек сигарет белорусского происхождения без акцизных марок Российской Федерации.

За перевозку немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в России предусмотрена уголовная ответственность.

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