Россия объявила «иностранным агентом» Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова 2.09.2023, 8:34

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Главный редактор «Новой газеты» Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 году.

Министерство юстиции России внесло главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в реестр «иностранных агентов». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По мнению Минюста, Дмитрий Муратов принимал активное участие в «создании и распространении материалов», авторы которых признаны «иностранными агентами», а также «использует иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения» к российской политике.

Имя главного редактора «Новой газеты» фигурировало в списке потенциальных «иноагентов» в феврале 2023 года. Тогда группа «Киберпартизаны», которая взломала внутреннюю сеть центра, связанного с Роскомнадзором, выложила в сеть новые документы из утечки ведомства.

Также в список попал экономист Константин Сонин. Минюст считает, что он «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ».

Помимо них в список попали журналистка «Эхо Москвы» Оксана Баршева (Ксения Ларина), комик Руслан Белый, чеченский историк Майрбек Вачагаев, петербургский политик Максим Резник, писатель Олег Радзинский, бывший глава штаба Навального в Воронеже Евгений Карпов, а также журналист «Дождя» Денис Катаев.

Муратов был удостоен Нобелевской премии мира в 2021 году «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Он перечислил денежную часть премии в благотворительные организации.

После второго предупреждения Роскомнадзора в марте 2022 года редакция «Новой газеты» объявила о временной приостановке своей деятельности. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что прекращение выхода «Новой газеты» — «результат системного давления на независимые СМИ, включая зарубежные, а также социальные сети, организованного российскими властями».

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