Директора института США и Канады сняли с должности после критики пропаганды Путина 2.09.2023, 8:42

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Ученый высмеял российские мифы о Западе.

Директор Института США и Канады Российской академии наук (РАН) Валерий Гарбузов отстранен от должности. Об отставке «Медузе» рассказали два знакомых ученого.

Согласно данным одного из собеседников «Медузы», отстранение Гарбузова произошло «по решению учредителя». Сам Валерий Гарбузов пока не комментировал ситуацию. Официальное уведомление об этом решении не было опубликовано на момент появления новости, и на сайте института Гарбузов по-прежнему числится директором.

Незадолго до отстранения Гарбузов опубликовал колонку в «Независимой газете», в которой критиковал мифы о Западе, используемые российской пропагандой, и анализировал место России в мировой политике. В статье, вышедшей 29 августа, Гарбузов указал на то, что российская власть распространяет эти мифы с помощью государственной пропаганды и медиа.

«Цель всего этого вполне очевидна — погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой», — утверждает автор.

Публикация Гарбузова вызвала критику со стороны некоторых сотрудников пропагандистских СМИ. Издание «Политнавигатор» собрало отрицательные отзывы на статью в заметке с пометками «нацпредатели» и «СВО».

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