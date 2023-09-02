Бойцы ВСУ под Киевом из ПЗРК Stinger сбили российскую крылатую ракету 1 2.09.2023, 10:36

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Генерал Наев показал видео и раскрыл подробности.

Бойцы мобильной огневой группы сил ПВО ВСУ, которая работает на Киевском направлении, из британского переносного зенитного ракетного комплекса Stinger сбили российскую крылатую ракету.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что бойцы, благодаря своим эффективным действиям, защитили гражданское население и инфраструктуру от последствий попадания вражеской ракеты.

«Встретился с личным составом мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении. Именно эти воины на днях сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер» крылатую ракету. Последствия ее попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры», - сказал Наев.

«Поблагодарил их за боевой дух, успешную организацию и обеспечение защиты украинского неба, наградил наградами «За мужество и победу», - подчеркнул Сергей Наев.

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