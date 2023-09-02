После удара ВСУ по базе в Крыму загадочно исчезли российские срочники 6 2.09.2023, 12:23

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Их записали в «пропавшие без вести».

В результате прилета беспилотника по складу с боеприпасами ВС РФ в оккупированном Крыму погибли как минимум 10 солдат-срочников.

Их до сих пор считают пропавшими без вести. Об этом стало известно из сообщения матери погибшего Ольги Кожевниковой в одном и Z-пабликов, передает Диалог.UA.

«Ищу сына. В/ч 12676, Крым, 6-й мотострелковый батальон… 3-я рота, 6-й взвод. Срочник. После прилета ракеты 22-го июля в склад БК в Крыму считается без вести пропавшим, и еще 9 ребят-срочников. Предположительно, погибли. Но официально не подтвердили. Сдали ДНК», - написала женщина.

Важно отметить, что в день удара крымский гауляйтер Сергей Аксенов публично врал об отсутствии разрушений и пострадавших в результате ЧП.

Тогда оккупационные «власти» даже приняли решение об эвакуации гражданского населения с 5-километровой зоны вокруг склада, так как боеприпасы детонировали и разлетались вокруг.

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