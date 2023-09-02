Владельцы отказываются продавать эти автомобили: самые удачные приобретения по мнению аналитиков 2.09.2023, 17:13

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Аналитики составили и обратный рейтинг.

Эксперты iSeeCars проанализировали почти 16 миллионов проданных на вторичном американском рынке автомобилей, чтобы найти среди них модели, от которых их владельцы совсем не спешат избавляться – ни когда закончилась гарантия, ни существенно позже. В десятке самых «долгоиграющих» автомобилей четыре места, включая первое, занимают разные модели Toyota. Четыре автомобиля из десяти – спорткары, и лишь один – седан. Остальные пять – ровно половина! – внедорожники.

Средняя продолжительность владения новым автомобилем из первой десятки составила 7,3 года. Вполне закономерно, что первое место занимает полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser. Он пользуется заслуженной популярностью во всех странах мира как универсальный и выносливый автомобиль, достаточно надёжный, чтобы не опустошить банковские счета после того, как закончится гарантийный срок. Спорткары ценят прежде всего за эффектную и узнаваемую внешность, которая долго не стареет.

Самые удачные приобретения:

1 Toyota Land Cruiser — 10,6 лет

2 Porsche Boxster — 9,9 лет

3 Ford Expedition — 9,0 лет

4 Mercedes-Benz SLK — 9,0 лет

5 Ford Explorer — 8,9 лет

6 Toyota Sequoia — 8,9 лет

7 Chevrolet Corvette — 8,8 лет

8 Toyota Avalon — 8,8 лет

9 Toyota 4Runner — 8,8 лет

10 Audi TT — 8,8 лет

Составили аналитики iSeeCars и обратный рейтинг – тех автомобилей, от которых владельцы стараются избавиться как можно быстрее после покупки. Проанализировав около 24 миллионов проданных на вторичном американском рынке автомобилей, эксперты составили десятку автомобилей, которые хозяева «сливают» уже в первый год эксплуатации. Большую часть списка заняли модели двух немецких марок – BMW и Mercedes-Benz. Также в списке присутствует пара американских и пара японских моделей.

От этих автомобилей владельцы стараются избавиться как можно быстрее:

1 BMW 3 серии

2 BMW 5 серии

3 Mercedes-Benz C-класса

4 Nissan Versa

5 Dodge Dart

6 BMW X3

7 BMW 4 серии

8 Mercedes-Benz E-класса

9 Chrysler 200

10 Subaru Impreza

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