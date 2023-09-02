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Россияне обстреляли запрещенными боеприпасами Сумскую область Украины

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  • 2.09.2023, 18:35
  • 4,788
Россияне обстреляли запрещенными боеприпасами Сумскую область Украины

Есть раненые.

Россияне обстреляли запрещенными боеприпасами из минометов город Середина-Буда в Сумской области. В результате обстрела ранения получили двое энергетиков, сообщила Сумская областная прокуратура.

«Рашисты попали в служебный автомобиль филиала «Шосткинский РЭС» АО «Сумыоблэнерго». 56-летний и 31-летний работники получили ранения. Кроме того, в результате атаки врага повреждена линия электропередач, два учреждения и местное предприятие», – отметили в прокуратуре.

Правоохранители открыли дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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