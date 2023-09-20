ВСУ разгромили под Херсоном штаб элитной 7-й дивизии воздушно-десантных войск РФ 20.09.2023, 7:36

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Ликвидировано огромное количество офицеров.

В оккупированной части Херсонской области 19 сентября ВСУ был нанесен удар по штабу 7-й дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ.

Такой информацией поделился российский ресурс ВЧК-ОГПУ, который связывают со спецслужбами РФ. Он ссылается на председателя организации ветеранов данной дивизии Евгения Ханина, передает dialog.ua.

«От прицельного удара по командно-полевому пункту погибло много офицеров, точное число жертв тщательно скрывается. В момент обстрела у десантников проходило ежедневное планирование», - сообщают СМИ.

Важно отметить, что как минимум два высокопоставленных офицера данной дивизии были ликвидированы ранее в войне против Украины.

Так, недавно был уничтожен замкомандира соединения Андрей Кондрашкин с позывным «Семерка». Также в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022-го стал «200-м» командир дивизии генерал Андрей Суховецкий. Его машина попала под минометный обстрел.

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