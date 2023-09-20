Для машин с российскими номерами закрывают последнее «окно в Европу»1
- 20.09.2023, 8:16
- 3,388
Выехать через сухопутную границу на авто не получится.
Норвегия решила запретить въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей, заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон. Таким образом она станет последней граничащей с РФ европейской страной, которая примет такие меры.
«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это сделать, и вскоре представим конкретные меры», — сказал Петерссон цитата по Nrk
Норвегия не состоит в ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и является членом-учредителем Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Осло соблюдает большинство санкций ЕС против РФ.
Финляндия запретила въезд машинам с российскими номерами 16 сентября. Таможня пообещала разворачивать такие авто и в том случае, если они попытаются попасть в страну через границу с Норвегией, поскольку это также считается нарушением санкций. Находящимся в Финляндии автомобилям с российскими номерами было предписано покинуть республику до 16 марта 2024 года.
Согласно отчету таможенной службы, за выходные 16–17 сентября на границу Суоми прибыла 81 машина из РФ, 37 из них в страну не пустили.
Ранее въезд для зарегистрированных в России легковых автомобилей запретили страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва. Власти последней заявили, что такие машины «должны конфисковываться» в соответствии с интерпретацией Еврокомиссии о санкциях. При этом на транзит авто через Литву в Калининградскую область и обратно ограничения не распространяются.
Польша ввела аналогичные меры с 17 сентября. «Теперь ни один зарегистрированный в РФ автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны», — заявил МВД Мариуш Каминьский.
Ранее Еврокомиссия заявила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях будет расцениваться как «нелегальный импорт» вне зависимости от того, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.