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Для машин с российскими номерами закрывают последнее «окно в Европу»

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  • 20.09.2023, 8:16
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Для машин с российскими номерами закрывают последнее «окно в Европу»

Выехать через сухопутную границу на авто не получится.

Норвегия решила запретить въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей, заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон. Таким образом она станет последней граничащей с РФ европейской страной, которая примет такие меры.

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это сделать, и вскоре представим конкретные меры», — сказал Петерссон цитата по Nrk

Норвегия не состоит в ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и является членом-учредителем Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Осло соблюдает большинство санкций ЕС против РФ.

Финляндия запретила въезд машинам с российскими номерами 16 сентября. Таможня пообещала разворачивать такие авто и в том случае, если они попытаются попасть в страну через границу с Норвегией, поскольку это также считается нарушением санкций. Находящимся в Финляндии автомобилям с российскими номерами было предписано покинуть республику до 16 марта 2024 года.

Согласно отчету таможенной службы, за выходные 16–17 сентября на границу Суоми прибыла 81 машина из РФ, 37 из них в страну не пустили.

Ранее въезд для зарегистрированных в России легковых автомобилей запретили страны Балтии: Эстония, Латвия и Литва. Власти последней заявили, что такие машины «должны конфисковываться» в соответствии с интерпретацией Еврокомиссии о санкциях. При этом на транзит авто через Литву в Калининградскую область и обратно ограничения не распространяются.

Польша ввела аналогичные меры с 17 сентября. «Теперь ни один зарегистрированный в РФ автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны», — заявил МВД Мариуш Каминьский.

Ранее Еврокомиссия заявила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях будет расцениваться как «нелегальный импорт» вне зависимости от того, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

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