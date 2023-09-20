Момент атаки на нефтебазу в Сочи показали на видео 1 20.09.2023, 10:38

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Мощный взрыв прогремел после удара дрона-камикадзе.

Как сообщал сайт Charter97.org, утром 20 сентября в Сочи (Краснодарский край РФ) разразился масштабный пожар в районе международного аэропорта и АЗС «Роснефть» – там огнем охватило резервуар с топливом. До этого жители говорили о громком звуке взрыва.

Момент взрыва резервуара с дизельным топливом в Сочи попал на видео. По данным СМИ, склад горюче-смазочных материалов возле аэропорта атаковал украинский дрон-камикадзе. Пожар распространился на площадь около 100 кв. метров, его тушили более 60 человек.