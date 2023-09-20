ВСУ пошли вперед возле Вербового и высадились на левом берегу Днепра 20.09.2023, 10:59

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Изменение линии фронта показали на карте.

Силы обороны Украины продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра на Херсонщине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики ISW, украинские войска 19 сентября провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали в направлении Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), а также вблизи Вербового и Работиного.

Российский военный блогер заявил, что подразделения российского 429-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отразили украинскую атаку под Жеребянками (26 км юго-западнее Орехова).

Российские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работиного.

Российский военный блогер заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом (восточном) берегу Днепра. Он утверждал, что украинские силы высадились к северу от Подстепного (приблизительно 12 км к востоку от Антоновского моста) и к Казацкому острову (к северо-западу от Новой Каховаки), и что украинские силы контролируют северную часть Казацкого острова.

Отдельные украинские и российские источники 19 сентября сообщили, что украинские войска нанесли удары по двум российским военным штабам в Запорожской и Херсонской областях. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что украинские войска нанесли удар по неопределенному российскому военному штабу вблизи Мелитополя на западе Запорожской области.

Российский инсайдерский источник утверждал, что украинские войска нанесли удар по штабу российской 7-й гвардейской горно-десантной (ВДВ) дивизии в Херсонской области.

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