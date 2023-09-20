СМИ: Дрон устроил взрыв рядом с резиденцией Путина в Сочи 1 20.09.2023, 11:38

1,648

Беспилотник впервые так близко подлетел к ней.

Атака дрона на нефтебазу «Роснефти» в Адлере стала самой дальней атакой БПЛА на черноморском побережье.

Впервые беспилотник подлетел так близко к сочинской резиденции Путина, где находится копия его подмосковного кабинета, пишет «Агентство».

Резервуар с топливом загорелся рано утром в среду на нефтебазе в Адлере, недалеко от адлерского аэропорта. По данным местного губернатора, площадь пожара составила 96 квадратных метров.

Пожар смогли потушить, никто не пострадал, добавил глава администрации Сочи. Власти не называли причину пожара.

По данным телеграм-каналов, огонь возник из-за атаки беспилотника. Об этом пишут Baza, Shot и Mash. Телеграм-каналы также опубликовали фото обломков БПЛА.

Адлер (часть Сочи) находится примерно в 550 км от ближайшей территории, контролируемой Украиной. Раньше дроны ни разу не залетали так далеко вглубь черноморского побережья России: самой дальней точкой был Тупасе, где в феврале дрон также атаковал нефтебазу «Роснефти».

Место падения дрона находится примерно в 25 км от официальной резиденции президента «Бочаров Ручей».

При этом резиденция находится ближе к Украине, чем пострадавшая нефтебаза. При запуске из Украине дрон должен был пролететь мимо района расположения резиденции.

В резиденции «Бочаров ручей» построена копия кабинета президента из подмосковной резиденции «Ново-Огарево», писал «Проект».

В конце мая дрон уже падал недалеко от подмосковной резиденции президента в Ново-Огарево. Еще раньше, в начале мая, БПЛА взорвались над Сенатским дворцом Кремля, где расположен кремлевский кабинет Путина.

С начала лета интенсивность атак дронов на Россию значительно усилилась. Каждый месяц количество прилетевших беспилотников стало удваиваться. В последние месяцы рядом сразу с несколькими резиденциями Путина обнаружили комплексы ПВО.

Одна из таких систем («Панцирь-С1») появилась в Красной поляне (около 30 км от адлерского аэропорта), где, по данным журналистов находится секретная резиденция Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».