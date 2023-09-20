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В Севастополе прогремели мощные взрывы в районе главной нефтебазы Черноморского флота РФ

  • 20.09.2023, 13:07
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В Севастополе прогремели мощные взрывы в районе главной нефтебазы Черноморского флота РФ

Там хранятся миллионы тонн горючего.

В районе Севастополя (временно оккупированный Крым) 20 сентября жители слышали звуки взрывов и видели дым.

Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

Местные жители сообщают, что, над районом Нефтяной гавани в Инкермане поднялась дымовая завеса. Именно здесь находится главная нефтебаза Черноморского флота России, где хранятся миллионы тонн горючего. Причины и последствия взрывов пока неизвестны.

В связи с происшествием, Крымский мост был закрыт для движения транспорта.

В это же время всего за 20 минут четыре вертолета российских оккупантов пролетели через Нижнегорский район в сторону Азовского моря. Об этом сообщили жители полуострова.

А между Северной стороной Севастополя и Инкерманом местные жители видели столб дыма.

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