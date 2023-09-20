Кремль одобрил капитуляцию Нагорного Карабаха 3 20.09.2023, 14:30

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Песков заявил, что «де-юре речь идет о действиях азербайджанской армии на своей территории».

Обвинения из Еревана в адрес Москвы о том, что Россия не выполняет свои обязательства по защите жителей Нагорного Карабаха, являются «абсолютно беспочвенными», заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Де-юре речь идет о действиях азербайджанской армии на своей территории», — сказал он, комментируя продолжавшуюся сутки военную операцию, которая завершилась капитуляцией Карабаха.

По словам Пескова, в ситуации с Карабахом в Кремле исходят из трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном от 2021–2022 года.

«Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Армения обратилась за помощью к российским миротворцам, размещенным в Карабахе в 2020 году — после короткой, но кровополитной войны, в результате которой Баку вернул контроль над горным анклавом, потерянным в результате боевых действий 1988–1994 гг.

Россия в ответ на обращение Еревана выразила «озабоченность» от лица официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Захарова при этом заявила, что последние действия Армении «создают благоприятную почву для враждебной политики Запада» по отношению к России, пишет The Moscow Times.

В среду власти Карабаха и Минобороны Азербайджана сообщили, что достигли соглашения о прекращении огня, в рамках которого непризнанная республика согласилась выполнить все условия Баку.

«Армия обороны Нагорного Карабаха» будет полностью разоружена, а подразделения вооруженных сил Армении — полностью выведены из зоны, где развернут российский миротворческий контингент.

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