закрыть
20 сентября 2023, среда, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кремль одобрил капитуляцию Нагорного Карабаха

3
  • 20.09.2023, 14:30
  • 4,120
Кремль одобрил капитуляцию Нагорного Карабаха

Песков заявил, что «де-юре речь идет о действиях азербайджанской армии на своей территории».

Обвинения из Еревана в адрес Москвы о том, что Россия не выполняет свои обязательства по защите жителей Нагорного Карабаха, являются «абсолютно беспочвенными», заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Де-юре речь идет о действиях азербайджанской армии на своей территории», — сказал он, комментируя продолжавшуюся сутки военную операцию, которая завершилась капитуляцией Карабаха.

По словам Пескова, в ситуации с Карабахом в Кремле исходят из трехсторонних договоренностей между РФ, Арменией и Азербайджаном от 2021–2022 года.

«Второй архиважный критерий в настоящий момент, когда премьер-министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 1991 году. Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Армения обратилась за помощью к российским миротворцам, размещенным в Карабахе в 2020 году — после короткой, но кровополитной войны, в результате которой Баку вернул контроль над горным анклавом, потерянным в результате боевых действий 1988–1994 гг.

Россия в ответ на обращение Еревана выразила «озабоченность» от лица официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Захарова при этом заявила, что последние действия Армении «создают благоприятную почву для враждебной политики Запада» по отношению к России, пишет The Moscow Times.

В среду власти Карабаха и Минобороны Азербайджана сообщили, что достигли соглашения о прекращении огня, в рамках которого непризнанная республика согласилась выполнить все условия Баку.

«Армия обороны Нагорного Карабаха» будет полностью разоружена, а подразделения вооруженных сил Армении — полностью выведены из зоны, где развернут российский миротворческий контингент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер