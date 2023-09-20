ВСУ взяли под контроль важную трассу под Бахмутом 20.09.2023, 14:57

Украинская армия также заняла ключевой плацдарм и высоты.

Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

Освобождение на Бахмутском направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, а также закрепление на завоеванных рубежах открывает для Сил обороны определенные перспективы дальнейшего продвижения, подчеркнул он в комментрии «24 каналу».

По словам представителя Восточной группировки ВСУ, у украинских защитников появился новый плацдарм, который позволит и дальше отбивать украинские территории у врага.

Он пояснил, что на этом участке фронта расположены господствующие высоты, которые позволяют нашим защитникам «видеть» дальше и наносить самые точные впечатления по оккупантам, которые оказались на неудобных для них позициях.

«Также под нашим огневым контролем уже находится трасса Горловка – Бахмут. Эта артерия постоянно и достаточно эффективно использовалась россиянами для снабжения их группировки в Бахмуте», – добавил Евлаш.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись вблизи Вербового на Запорожье. Аналитики ISW проанализировали ситуацию в Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал сценарий: ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.

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