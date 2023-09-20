В Гомеле осудили танцовщицу и предпринимателя Викторию Гаврилину 20.09.2023, 16:25

Судебный процесс над политзаключенной проходил в закрытом режиме.

В Гомельском областном суде 18 сентября вынесен приговор по уголовному делу политзаключенной предпринимательницы и матери двоих детей Виктории Гаврилиной, сообщают правозащитники.

Ее обвинили в «финансировании экстремистской деятельности» за донаты по ст. 361-2 УК и «незаконных действиях в отношении персональных данных» по ч. 3 ст. 203-1 УК. В ходе судебного следствия обвинение за «незаконный сбор и распространение информации о частной жизни» по ч. 1 ст. 179 УК было снято.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, судьей выступал Анатолий Сотников.

Виктория Гаврилина — предпринимательница, танцовщица и мать двоих детей. Была задержана вместе с мужем Дмитрием 27 января 2023 года и до суда помещена в СИЗО №3 Гомеля.

На лукашенковском телеканале ОНТ показывали «покаянное» видео с Викторией. В сюжете ее обвиняют в якобы неуплате налогов, подписках на «экстремистские» каналы, «сливе данных силовиков», «финансировании экстремистской деятельности».

Вместе с Викторией был задержан ее муж Дмитрий Гаврилин, который отбыл 30 суток административного ареста и был отпущен на свободу.

Дмитрий — директор Гомельского мотороремонтного завода, вокалист этно-группы «Бан-Жвирба». Они с женой также известные танцоры.

Суд признал Гаврилину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 100 базовых величин.

Поддержите Викторию: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1а, Виктория Анатольевна Гаврилина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».