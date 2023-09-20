Индия приостановила закупки российских алмазов 20.09.2023, 16:30

В качестве официальной причины отказа называет угрозу затоваривания складов.

Госкорпорация «Алроса», главный в России добытчик алмазов, теряет ключевого покупателя в Азии в то время, как страны Запада готовят полное эмбарго в отношении российских камней, пишет The Moscow Times.

Индия приостановит закупки алмазного сырья «Алросы» в сентябре и октябре 2023 года — соответствующий запрос на прекращение поставок российской компании направил местный регулятор рынка, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).

В качестве официальной причины отказа от импорта GJEPC называет угрозу затоваривания складов, а также снижение спроса на мировых рынках и риски перебоев в работе гранильных фабрик.

«Алроса», как говорится в сообщении регулятора, согласилась прекратить поставки и призвала остальных участников рынка последовать ее примеру.

Хотя «Алроса» находится под блокирующими американскими санкциями, индийские клиенты продолжают покупать у нее сырье, продавая на мировой рынок бриллианты, подвергшиеся глубокой переработке. В результате компания продолжает экспорт, объемы которого достигают $4 млрд в год.

Проблемы на индийском рынке для «Алросы» возникли вскоре после того, как страны «Большой семерки» после почти года обсуждений достигли принципиальной договоренности ввести санкции в отношении российских алмазов. По данным The New York Times, об ограничительных мерах может быть объявлено в сентябре, а вступят в силу они, скорее всего, с начала 2024 года.

Под эмбарго, как ожидается, сначала подпадут только обработанные алмазы весом 1 карат или более, хотя впоследствии в санкционный список могут быть добавлены и более мелкие камни.

Хотя закрытие индийского рынка для «Алросы» декларируется как временное, не исключено, что оно продлится дольше двух месяцев, полагают аналитики «Тинькофф Инвестиции».

«Решение во многом продиктовано снижением цен на алмазы, которое наблюдается практически с начала 2022 года», — пишут они.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».