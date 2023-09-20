Эксперты ООН призвали отозвать «консульский» указ Лукашенко 20.09.2023, 16:54

1,654

Указ является неправомерным.

Указ Лукашенко, предписывающий консульствам прекратить продление или обновление паспортов, затронет сотни тысяч белорусов за рубежом, особенно тех, кто живет в изгнании. Он также ограничивает предоставление других консульских услуг, включая оформление доверенностей для представления интересов в сделках с собственностью в Беларуси. Об этом говорится в коллективном заявлении экспертов ООН.

«Указ особенно затронет тех, кто был вынужден покинуть страну в связи с массовыми репрессиями после президентских выборов 2020 года, включая мирных протестующих. Они не могут безопасно вернуться в Беларусь, — отмечают эксперты. — Фактически данный указ является неправомерным использованием мер безопасности и частью целенаправленной политики по наказанию белорусов в изгнании, включая правозащитников, журналистов и представителей оппозиции, за их предполагаемую политическую нелояльность».

Эксперты отметили высокий риск того, что эти изгнанники подвергнутся преследованиям в случае их возвращения в Беларусь, и призвали белорусские власти отозвать указ и оказывать консульские услуги в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

Эта мера приведет к дальнейшему ограничению прав белорусов, не имеющих возможности вернуться на родину, включая право на регистрацию рождения и предоставление гражданства детям, родившимся за границей, предупреждают эксперты. Она дискриминирует всех белорусов, проживающих за рубежом, негативно влияя на их права на образование, здоровье, брак, свободу передвижения и доступ к правосудию в принимающих странах, — добавили они.

«Мы призываем государства — членов ООН обеспечить, чтобы белорусские граждане, опасающиеся преследований, не были депортированы в Беларусь на основании того, что срок действия их паспортов истек или они были признаны недействительными в результате карательного лишения гражданства», — заявили эксперты.

Они также призвали государства — членов ООН содействовать, в соответствии с международными обязательствами, получению альтернативных проездных и удостоверяющих личность документов, гарантирующих белорусам, которые не могут безопасно вернуться на родину, доступ к основным услугам и свободу передвижения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».