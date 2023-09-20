Украинские пограничники дроном ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом 20.09.2023, 17:23

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Перемещение российской пехоты отследила аэроразведка.

Украинские военные с помощью дрона ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Государственной пограничной службы Украины.

«Ударные дроны серии «Смерть оккупантам» работают возле Бахмута», - сообщили в пограничной службе.

По данным ГПСУ, пограничная аэроразведка отследила перемещение российской пехоты и обнаружила вражеских наблюдателей.

После чего меткой бомбардировкой были обезврежены трое российских захватчиков.

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