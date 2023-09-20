ВСУ попали по командному пункту Черноморского флота РФ под Севастополем 2 20.09.2023, 17:56

Удар был нанесен в районе Верхнесадового.

Управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооруженных сил Украины подтвердило результативную атаку ВСУ по российским объектам во временно оккупированном Крыму 20 сентября.

«Утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ в районе Верхнесадового поблизости от временно оккупированного Севастополя», – говорится в сообщении.

Других подробностей о результатах удара в Страткоме ВСУ не рассказали.

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