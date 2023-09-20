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В Ереване началась новая акция протеста против властей страны

  • 20.09.2023, 21:28
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В Ереване началась новая акция протеста против властей страны

Организаторы акции требуют смены власти в стране.

В Ереване второй день продолжаются массовые протесты против нежелания властей Армении вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха и поддержать живущих там этнических армян на фоне вооруженного вторжения армии Азербайджана в Нагорный Карабах. Вечером в среду, 20 сентября, демонстранты перекрыли несколько улиц у здания правительства.

Часть протестующих, сев на проезжую часть, перегородила движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские не препятствовали демонстрантам. У самого здания правительства — на площади Республики в центре Еревана — собрались, по оценкам агентства AFP, несколько тысяч человек.

Один из организаторов акции протеста — глава блока «Мать-Армения» Андраник Теванян ранее заявил, что демонстранты добиваются смены власти в Армении, отстранения Никола Пашиняна от должности премьер-министра и формирования нового правительства, которое, по словам Теваняна, сможет организовать защиту Нагорного Карабаха и Армении.

«В Арцахе (Нагорном Карабахе - Ред.) решается судьба Армении, судьба нашей государственности. Есть лишь одна возможность на данный момент решить проблемы Армении и Арцаха. Никол Пашинян давно официально умыл руки и отказался от Арцаха. Он сдал арцахских армян врагу. То, что происходит сейчас, последствия политики Пашиняна», - заявил Андраник Теванян.

В свою очередь представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян уже непосредственно на митинге заявил, что парламентская оппозиция создала комитет, который будет координировать действия по отстранению Пашиняна от власти.

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