В Ереване люди рвут российские паспорта и скандируют «Россия – империя зла» 3 20.09.2023, 22:27

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Видеофакт.

В Ереване снова начались протесты на фоне войны в самопровозглашенном Нагорном Карабахе, где Азербайджан объявил и за сутки якобы завершил «антитеррористические меры» – люди выкрикивают антироссийские лозунги, некоторые из них даже рвут российские паспорта, недавно под зданием армянского правительства начались столкновения с силовиками.

Армяне пришли, в частности, к зданию правительства. Она оцеплена полицией. Около 20:30 по минскому времени там начались стычки – протестующие бросают в силовиков камни и бутылки, те угрожают применить спецсредства.

Акция протеста проходит второй день и у посольства РФ в Ереване. Люди выкрикивают «Россияне – свиньи», «Россия – империя зла» и подобные антироссийские лозунги.

Кроме того, там происходят и действия аналогичной направленности: армяне на камеру рвут свои российские паспорта.

«Люди погибают из-за того, что вы так захотели. Вы дошли и до того, что из-за вас погибли и наши дети. Да, мы не будем убивать ваших детей, потому что мы не такие, как вы. Но мы и никогда не простим вас!», — выкрикивает протестующий в микрофон.

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