Toyota показала автономный завод, где работают только роботы 2 20.09.2023, 22:40

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МАЗ о таком может только мечтать.

Компания Toyota продемонстрировала экспериментальный производственный участок на заводе в Мотомати, отличающийся от традиционных конвейерных систем.

В инновационном цехе автомобили собираются на автопилоте, перемещаясь по предварительно заданному маршруту во время сборки. Планируется, что такая система будет полностью внедрена к 2026 году. Это позволит наполовину сократить количество производственных этапов и сумму необходимых инвестиций в оборудование, сообщает Speedme со ссылкой на пресс-релиз марки.

Данный метод изготовления без конвейера в первую очередь станет применяться при создании следующего поколения электромобилей, которые будут занимать всё более важное место в линейке Toyota Motor. В процессе сборки сначала устанавливаются мотор и аккумулятор на платформу будущего автомобиля. Затем машина автоматически перемещается к соответствующим станкам и устройствам, где без участия человека ставятся детали.

Такие новые электромобили будут характеризоваться уменьшенным количеством компонентов благодаря их укрупнению. Это должно значительно снизить себестоимость сборки «электричек» и существенно сократить время, требуемое для производства.

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