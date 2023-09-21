Беспилотники совершили самую массовую атаку на Крым с начала войны 21.09.2023, 7:38

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Наиболее мощные взрывы прогремели на российской авиабазе в Новофедоровке.

В ночь на четверг, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Очередную «бавовну» услышали в Севастополе, Евпатории, Саках, Джанкое, Балаклаве. Также прогремели взрывы в районе аэродрома оккупантов в Новофедоровке.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Взрывы начали раздаваться на украинском полуострове около полуночи.

Российские СМИ пишут о «самой крупной» атаке дронами на Крым.

Советник «главы» Крыма Олег Крючков отреагировал на атаку в разных городах спустя два часа. Он призвал крымчан «сохранять спокойствие» и «отойти от окон».

Местные жители сообщают, что «хлопок» был очень громким. Взрывы также слышали в других населенных пунктах, в частности, в Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.

В сети пишут, что идет работа российского ПВО, предварительно речь идет о системе «Панцирь-С1».

Из Сак жители сообщают, что слышат полет дронов. В Севастополе раздалась сирена.

Также очевидцы сообщили о работе системы «Панцирь» и ЗРК «Оса», которые базируются в разных точках аэродрома в Новофедоровке.

После одного из «прилетов» работа «Панциря» прекратилась. Однако произошло ли это из-за повреждения системы, пока неизвестно.

На аэродроме в Новофедоровке в большом количестве базируются российские истребители СУ-30 и СУ-24М. Очевидцы сообщают, что они все еще не вылетали из аэродрома.

В сети также показали момент взрыва в Саках. Рядом находится аэродром в Новофедоровке, где стоят российские «сушки».

В Министерстве обороны России заявили, что временно захваченный ее войсками Крым атаковали «украинские беспилотники».

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