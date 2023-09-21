закрыть
21 сентября 2023, четверг, 7:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве прогремели мощные взрывы: есть разрушения

  • 21.09.2023, 7:42
  • 1,060
В Киеве прогремели мощные взрывы: есть разрушения

Обломки российских крылатых ракет ранили детей.

Утром 21 сентября армия РФ устроила новую массированную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги в Киеве сработало ПВО, обломки упали в четырех районах столицы. По меньшей мере, 7 человек получили ранения.

Об этом сообщили в Telegram Киевской городской военной администрации. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе.

«Все службы следуют на место. Также вызов в Голосеевский район», – написал мэр.

Также, по его словам, в некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода. Экстренные службы работают.

Начальник КМВА Сергей Попко проинформировал, что в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Предварительно в Шевченковском районе обломки повредили газовую трубу.

«Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», – говорится в сообщении КМВА.

По данным Кличко, пожара в результате падения обломков на газовую трубу в Шевченковском районе нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых зданий, там возник пожар. На месте работают спасатели. Пока информации о пострадавших нет.

«Есть обращение к медикам», – добавил мэр столицы, уточнив, что в Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.

Также, по данным Кличко, в Дарницком районе столицы медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнюю девочку. Они находились в доме рядом с инфраструктурным объектом, на который упали обломки.

«В результате сбития вражеских ракет произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорания, работают экстренные службы. О жертвах и разрушениях уточняется», – сообщил Попко.

По данным мэра столицы, в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО.

«Пылают также 2 автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом», – написал Кличко.

Также он добавил, что в результате обстрела пострадало заведение профтехобразования. По словам городского головы, учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

В КМВА показали фото последствий падения обломков в Дарницком районе.

Позже Кличко сообщил, что в Дарницком районе Киева известно о 7 пострадавших. Троих (в том числе 9-летняя девочка) госпитализировали, еще четырем медики оказали помощь на месте.

Также, по словам мэра, в Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

В КМВА сообщили, что, предварительно, россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из около 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силами и средствами ПВО над столицей было уничтожено более 20 враждебных целей.

«Тревога в Киеве длилась более 2 часов. Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения!» – отметили в КМВА.

Кличко добавил, что в Голосеевском районе, в части, находящейся в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

В Дарницком, по словам мэра, все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер