В Киеве прогремели мощные взрывы: есть разрушения 21.09.2023, 7:42

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Обломки российских крылатых ракет ранили детей.

Утром 21 сентября армия РФ устроила новую массированную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги в Киеве сработало ПВО, обломки упали в четырех районах столицы. По меньшей мере, 7 человек получили ранения.

Об этом сообщили в Telegram Киевской городской военной администрации. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе.

«Все службы следуют на место. Также вызов в Голосеевский район», – написал мэр.

Также, по его словам, в некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода. Экстренные службы работают.

Начальник КМВА Сергей Попко проинформировал, что в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Предварительно в Шевченковском районе обломки повредили газовую трубу.

«Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», – говорится в сообщении КМВА.

По данным Кличко, пожара в результате падения обломков на газовую трубу в Шевченковском районе нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых зданий, там возник пожар. На месте работают спасатели. Пока информации о пострадавших нет.

«Есть обращение к медикам», – добавил мэр столицы, уточнив, что в Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.

Также, по данным Кличко, в Дарницком районе столицы медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнюю девочку. Они находились в доме рядом с инфраструктурным объектом, на который упали обломки.

«В результате сбития вражеских ракет произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах. В Шевченковском районе есть повреждения газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорания, работают экстренные службы. О жертвах и разрушениях уточняется», – сообщил Попко.

По данным мэра столицы, в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО.

«Пылают также 2 автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом», – написал Кличко.

Также он добавил, что в результате обстрела пострадало заведение профтехобразования. По словам городского головы, учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

В КМВА показали фото последствий падения обломков в Дарницком районе.

Позже Кличко сообщил, что в Дарницком районе Киева известно о 7 пострадавших. Троих (в том числе 9-летняя девочка) госпитализировали, еще четырем медики оказали помощь на месте.

Также, по словам мэра, в Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

В КМВА сообщили, что, предварительно, россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из около 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силами и средствами ПВО над столицей было уничтожено более 20 враждебных целей.

«Тревога в Киеве длилась более 2 часов. Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения!» – отметили в КМВА.

Кличко добавил, что в Голосеевском районе, в части, находящейся в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

В Дарницком, по словам мэра, все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.

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