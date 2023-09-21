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Массовая атака беспилотников на Крым: после одного из ударов «Панцирь» замолчал

  • 21.09.2023, 8:21
  • 5,622
Массовая атака беспилотников на Крым: после одного из ударов «Панцирь» замолчал

Минобороны РФ растеряно из-за масштаба «прилетов».

В ночь на 21 сентября оккупированный Крым атаковали 19 ударных беспилотников.

В Минобороны РФ признались, что это самая массовая атака беспилотников на Крым с 24 февраля 2022 года.

Как пишут жители оккупированного полуострова, сильные «хлопки» были слышны в районе Евпатории, Сак, Балаклаве, Джанкое и возле военного аэродрома в Новофедоровке, передает dialog.ua.

Паблики пишут, что якобы главный удар пришелся именно на аэродром в Новофедоровке. Местные жители сообщали о работе ЗРК «Оса» и системы ПВО «Панцирь-С2».

Однако якобы после одного из «прилетов» «Панцирь» больше не работал. На этом аэродроме базируются военные самолеты «Су-24М» и «Су-30». Местные жители сообщают, что в воздух они не поднимались. Также ПВО отработала и возле аэродрома Бельбек.

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