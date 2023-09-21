Россия в международный день мира устроила массированную ракетную атаку на Украину 21.09.2023, 8:46

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Есть разрушения и пострадавшие во многих регионах.

Ранним утром в четверг, 21 сентября, российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Ривне и Киеве во время воздушной тревоги сработало ПВО, а в Харькове и во Львовской области прогремели взрывы.

В результате атаки в разных регионах есть разрушения и пострадавшие.

Сайт Charter97.org собрал информацию о последствиях очередного налета армии РФ.

Черкасская область

О работе защитников неба в Telegram сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он призвал местных жителей соблюдать информационную гигиену и не снимать работу военных.

«В области работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников», – написал Табурец.

Россия в международный день мира устроила массированную атаку на Украину: есть разрушения и пострадавшие в разных регионах

Позже стало известно, что в результате работы ПВО обломки упали в центральной части города – пострадал объект социальной инфраструктуры.

«Сейчас пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек», – уточнил Табурец.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте, подчеркнул министр.

Ситуация в Харькове

В Харькове раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по Слободскому району города ракетами С-300. В результате атаки пострадали два человека.

Министра внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что в Харькове в результате атаки разрушено складское здание.

Киев

В КМВА также сообщили о работе ПВО в столице. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе столицы, также поступил вызов из Голосеевского. В некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода.

В результате сбития вражеских ракет произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах. Есть разрушение. В Дарницком районе Киева известно о 7 пострадавших. Троих (в том числе 9-летняя девочка) госпитализировали, еще четырем медики оказали помощь на месте.

В КМВА сообщили, что, предварительно, россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из около 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силами и средствами ПВО над столицей было уничтожено более 20 враждебных целей.

Киевская область

По данным Клименко, в Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

Хмельницкий

Также взрывы прогремели в Хмельницкой области, в регионе также сработало ПВО, сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

«Прилеты» на территории Хмельницкой громады пока не зафиксированы, сообщил позже Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

Львовщина

В Дрогобычском районе Львовской области прогремели взрывы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Два прилета – по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.м», – уточнил он.

Также начальник ОВА сообщил, что еще один ракетный удар пришелся по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.

Клименко сообщил, что удар нанесен по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

Что известно о других регионах

Около 6:30 взрыва слышали жители Ивано-Франковска.

В Ривне также прогремели взрывы, после чего в части города пропал свет. В городе зафиксированы прилеты.

Кроме того, взрыв слышали и в Винницкой области, сообщает «Суспільне».

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