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В центре Черкасс российская ракета упал на отель

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  • 21.09.2023, 9:37
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В центре Черкасс российская ракета упал на отель

Людей достают из-под завалов.

Утром 21 сентября российские оккупанты атаковали Черкассы. Российская ракета была сбита, однако пострадал объект гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 5 человек пострадали, еще один находится под завалами.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Анатолий Бондаренко. Спасатели уже прибыли на место происшествия.

«В результате сбивания российской ракеты есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города, на месте работают все службы», – написал он.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец уточнил, что в центральной части города упали обломки вражеской ракеты, в результате чего и пострадал объект социальной инфраструктуры.

«Пока пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция», – написал он.

Министр МВД Игорь Клименко показал видео спасательной операции в Черкассах. Она продолжается, сотрудники ГСЧС ищут пострадавших, которые, вероятно, еще могут находиться под завалами.

По словам министра, в Черкассах в результате ракетного удара повреждено здание гостиницы, в результате чего возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

В результате преступных действий российских военных пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. Все службы работают на месте.

Табурец сообщил, что в здании гостиницы в Черкассах могло находиться до 23 человек. По его словам, администратор здания пока тоже в больнице, под завалами могут находиться еще несколько человек.

Среди пострадавших один человек в тяжелом состоянии – он получил серьезные травмы позвоночника и головы. Другие пострадавшие, по мнению медиков, имеют легкие травмы, добавил глава ОВА.

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