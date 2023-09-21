Мечта хиппи: культовый микроавтобус Volkswagen превратили в стильный автодом 21.09.2023, 12:10

Автомобиль был популярен в 1960-х.

В Великобритании выполнили оригинальный тюнинг Volkswagen T1 1963 года. Знаменитый микроавтобус, который полюбили хиппи, превратили в дом на колесах. Об этом сообщает сайт Car and Classic.

Если точнее, то для доработки понадобилось сразу два винтажных Volkswagen T1, ведь перед нами – автопоезд с прицепом-кемпером. Один автомобиль стал седельным тягачом, второй – превратили в сам дом на колесах.

Внутри жилого прицепа появились двуспальная кровать, шкафы и даже холодильник. Крыша Volkswagen T1 приподнимается, а пол покрыт ламинатом. Кухня и санузел не предусмотрены. На крыше установлен багажник.

Водительскую кабину постарались оставить максимально аутентичной. Ее отреставрировали и немного улучшили внутреннюю отделку.

А вот силовой агрегат у автодома современный. Кемпер Volkswagen T1 получил 2,0-литровый 265-сильный турбомотор от заряженного хэтчбека Audi S3, работающий в паре с автоматической КПП. Пробег автопоезда после доработки составляет 38 300 км. Сейчас его планируют продать на аукционе.

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