Позор РФ в Карабахе: Кремль разослал пропагандистам новые методички 21.09.2023, 12:20

В Москве нервничают из-за бегства российских «миротворцев».

После позорного бегства российского военного контингента со своих позиций в Нагорном Карабахе Кремль разослал своим пропагандистам методички о том, как «правильно» освещать эти события.

Об этом сообщает «Медуза».

Так называемые «миротворцы» РФ покинули свои позиции из-за их обстрела во время операции Азербайджана по возвращению региона, находившегося под контролем Армении, под свою юрисдикцию.

При этом во время бегства россиян на свою основную базу в аэропорту Ходжалы одна из их машин была также атакована, в результате чего было ликвидировано несколько военных.

Таким образом «миротворцы» РФ, которые должны были обеспечивать безопасность в регионе, не смогли защитить даже самих себя.

Итогом военной операции Азербайджана в Карабахе стали договоренности о выводе оттуда армянских сил и возвращении региона под контроль Баку.

В Ереване такой исход назвали предательством со стороны Москвы, которая, является их военным союзником по ОДКБ, отказалась вмешиваться в ситуацию.

В свою очередь кремлевский режим, чтобы снять с себя какую-либо ответственность, решил дать своей пропаганде указания обвинять во всем самих армян и «страны Запада».

В частности, рекомендуется напомнить о заявлении премьера страны Никола Пашиняна от октября 2022 года о том, что он якобы «признавал суверенитет Азербайджана над Карабахом», хотя на самом деле речь шла лишь об уважении к территориальной целостности стран.

«Скорее всего, к этому заявлению премьера Армении подтолкнули его западные «партнеры», которые в полной мере должны разделить с ним и ответственность за последствия. Решение армянского руководства, которое само кардинально изменило статус Карабаха, стало для Азербайджана сигналом к действиям, теперь Баку воспринимает конфликт в Нагорном Карабахе как свой внутренний», — говорится в тексте методички.

При этом позор с бегством российских военных со своих позиций предлагается сгладить сообщениями о том, как сильно они «помогают» армянским беженцам, отдельно упоминая о том, что «люди находят убежище в православном храме, расположенном на базе российского миротворческого контингента».

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