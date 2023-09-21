Позор РФ в Карабахе: Кремль разослал пропагандистам новые методички
- 21.09.2023, 12:20
В Москве нервничают из-за бегства российских «миротворцев».
После позорного бегства российского военного контингента со своих позиций в Нагорном Карабахе Кремль разослал своим пропагандистам методички о том, как «правильно» освещать эти события.
Об этом сообщает «Медуза».
Так называемые «миротворцы» РФ покинули свои позиции из-за их обстрела во время операции Азербайджана по возвращению региона, находившегося под контролем Армении, под свою юрисдикцию.
При этом во время бегства россиян на свою основную базу в аэропорту Ходжалы одна из их машин была также атакована, в результате чего было ликвидировано несколько военных.
Таким образом «миротворцы» РФ, которые должны были обеспечивать безопасность в регионе, не смогли защитить даже самих себя.
Итогом военной операции Азербайджана в Карабахе стали договоренности о выводе оттуда армянских сил и возвращении региона под контроль Баку.
В Ереване такой исход назвали предательством со стороны Москвы, которая, является их военным союзником по ОДКБ, отказалась вмешиваться в ситуацию.
В свою очередь кремлевский режим, чтобы снять с себя какую-либо ответственность, решил дать своей пропаганде указания обвинять во всем самих армян и «страны Запада».
В частности, рекомендуется напомнить о заявлении премьера страны Никола Пашиняна от октября 2022 года о том, что он якобы «признавал суверенитет Азербайджана над Карабахом», хотя на самом деле речь шла лишь об уважении к территориальной целостности стран.
«Скорее всего, к этому заявлению премьера Армении подтолкнули его западные «партнеры», которые в полной мере должны разделить с ним и ответственность за последствия. Решение армянского руководства, которое само кардинально изменило статус Карабаха, стало для Азербайджана сигналом к действиям, теперь Баку воспринимает конфликт в Нагорном Карабахе как свой внутренний», — говорится в тексте методички.
При этом позор с бегством российских военных со своих позиций предлагается сгладить сообщениями о том, как сильно они «помогают» армянским беженцам, отдельно упоминая о том, что «люди находят убежище в православном храме, расположенном на базе российского миротворческого контингента».