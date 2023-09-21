В Карабахе убили замкомандующего крупнейшей в России флотилией ядерных подлодок 5 21.09.2023, 14:40

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Также погибли еще трое военнослужащих армии РФ.

Заместитель командующего подводными силами Северного флота (СФ), куда входит крупнейшее в России соединение стратегических ядерных подлодок, погиб в Нагорном Карабахе.

Как сообщил Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ, капитан первого ранга Иван Ковган, занимавший в руководстве СФ должность замкомандующего по военно-политической работе, находился в машине российских миротворцев, которая накануне подверглась обстрелу. В Карабах Ковган был откомандирован два месяца назад и занимал пост замглавы миротворческого контингента.

Помимо Ковгана погибли еще трое военнослужащих, еще один получил ранения, сообщил The Moscow Times источник, близкий к Минобороны.

Согласно официальному заявлению ведомства, миротворцы попали под обстрел в среду, 20 сентября, в районе населенного пункта Джанятаг, когда их автомобиль возвращался с наблюдательного поста.

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