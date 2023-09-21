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СБУ и ВСУ ударили по секретной базе в Мелитополе: ранены командующий и начштаба 58-й армии РФ

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  • 21.09.2023, 15:26
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СБУ и ВСУ ударили по секретной базе в Мелитополе: ранены командующий и начштаба 58-й армии РФ

Ликвидированы и выведены из строя десятки российских офицеров.

СБУ и ВСУ на днях ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки раненные среди российских командующих.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности Украины.

Как рассказал источник, сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними - отработали по цели.

В результате ракетного удара был ранен командующий 58 армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

Кроме предводителей оккупантов пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. По данным источника, около десяти из них погибли.

Напомним, что 19 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о по меньшей мере 5 громких взрывов в городе. Тогда громче всего было в районе завода «Автоколорлита».

Через некоторое время в Страткоме ВСУ подтвердили нанесение удара по штабу российских военных. В то же время местонахождение штаба не уточнялось.

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