Британские власти обвинили пятерых болгар в шпионаже в пользу России 2 21.09.2023, 20:33

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Расследование ведет Управление по борьбе с терроризмом.

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвиненя в шпионаже в пользу России пятерым гражданам Болгарии. Обвиняемые Орлин Руссев, Бизер Джамбазов, Иван Стоянов, Катрин Иванова и Ваня Габерова в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года собирали информацию, которая могла представлять угрозу безопасности и интересам Великобритании, говорится в сообщении ведомства.

В феврале 2023 года троим из них — Русеву, Джамбазову и Ивановой — были предъявлены обвинения в хранении фальшивых документов. По информации, представленной следствием, Орлин Русев играл координирующую роль и служил связующим звеном при сборе информации. Также есть предварительные сведения о его участии в создании фальшивых документов. Согласно данным центра «Досье», Русев владел компанией, специализирующейся на перехвате сигналов, и предоставлял оборудование для слежки информатору спецслужб России Яну Марсалеку.

Бизер Джамбазов и Катрин Иванова, как утверждают их соседи, были парой. По данным LinkedIn, Джамбазов работал воителем в больнице, а Иванова — лаборанткой в частной медицинской компании. Кроме того, они возглавляли организацию, ориентированную на знакомство болгар с британской культурой и традициями, а также оказывали поддержку избирательным комиссиям в Лондоне, организуя голосование для граждан Болгарии, находящихся за границей.

Расследование в отношении пятерых болгар ведет Управление по борьбе с терроризмом. Судебное разбирательство по их делу запланировано на 26 сентября в Вестминстерском суде.

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