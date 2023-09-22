ИИ от Google научился предсказывать генетические заболевания 22.09.2023, 3:02

Инструмент был обучен на ДНК человека и близких приматов.

Исследователи из Google DeepMind представили инструмент AlphaMissense, анализирующий генетические мутации и прогнозирующий, могут ли они стать причиной заболевания. Об этом пишет Science.

«Обычно у человека есть около 9000 таких мутаций, и они могут быть как безвредными, так и вызывать различные заболевания, включая такие серьезные, как муковисцидоз или рак. На сегодняшний день обнаружено около четырех миллионов таких мутаций, но только 2% из них вызывают заболевание. В общей сложности возможных мутаций существует 71 миллион, и инструмент AlphaMissense проанализировал их, сумев предусмотреть 89% с точностью 90%”, - добавили ученые.

Каждой мутации присвоен балл, указывающий на ее потенциальную опасность. 57% мутаций были классифицированы как вероятно безвредные, 32% - как вероятно вызывающие заболевание, а остальные остались неопределенными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».