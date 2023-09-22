В Крыму и Туапсе прогремела серия мощных взрывов 22.09.2023, 7:47

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иллюстративное фото

Россияне заволновались из-за атаки дронов.

В России пожаловались на ночную атаку по объектам вблизи побережья оккупированного Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Утверждается, что ПВО якобы «сбила два беспилотника».

Об этом сообщает ASTRA.

Власти Туапсинского района заявили, что в районе 4:30 система ПВО якобы «отработала» по неизвестному беспилотнику.

«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало», - говорится сообщении администрации.

Местные жители в соцсетях отмечают, что ночью над городом со стороны моря было слышно несколько громких взрывов.

Соответствующее заявление сделали и в Министерстве обороны РФ утром 22 сентября.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», – говорится в заявлении.

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