Списанные «самолеты Путина» продадут российским авиакомпаниям 1 22.09.2023, 11:56

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иллюстративное фото

Цена сделки на текущий момент обсуждается.

Занимающийся авиаперевозками Путина и других высокопоставленных российских чиновников специальный летный отряд (СЛО) «Россия» предложил пассажирским авиакомпаниям приобрести приготовленные к списанию Ту-214, рассказали «Коммерсанту» три источника в авиаотрасли и Минтрансе.

По их словам, в начале сентября Минтранс и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросили перевозчиков оценить потребность в воздушных судах этого типа и подтвердить «готовность к приобретению».

Сколько всего самолетов планируется вывести из парка СЛО «Россия», неизвестно. По данным за 2022 год, в сертификате эксплуатанта перевозчика было десять Ту-214 разных модификаций, два из которых старше 20 лет.

Среди претендентов на покупку самолетов рассматривается входящая в «Ростех» Red Wings. При этом авиакомпания еще в 2018 году отказывалась от этого типа лайнеров из-за их низкой топливной эффективности. Но сейчас в ее парке есть два Ту-204 возрастом 18 и почти 30 лет.

Один из собеседников отметил, что в Red Wings есть опыт эксплуатации таких воздушных судов, сохраняются экипажи и компетенции по техобслуживанию. В «Аэрофлоте», в свою очередь, отказались от покупки «президентских» Ту, поскольку ждут поставок новых самолетов.

Цена сделки на текущий момент обсуждается. «Госсобственнику еще предстоит провести оценку ВС», хотя вряд ли она может быть высокой, отметил один из собеседников. В конце 2022 года ФГУП «Авиакомплект» выставило на торги другой принадлежащий ранее СЛО «Россия» 21-летний Ту-214 за 747 млн росс. руб. В ходе аукциона цена на него снизилась до 373 млн росс. руб., но даже за эту сумму ни одной заявки не поступило, пишет The Moscow TImes.

Чтобы восстановить один Ту-214, авиакомпании придется вложить в него 1,5–2 млрд росс. руб., говорят источники в авиаотрасли. Половина этой суммы уйдет на капремонт двигателей, а остальное — на модернизацию оборудования и переоснащение салона. При этом загруженные авиазаводы не восстановят лайнеры раньше конца 2025 года.

Также авиакомпании обеспокоены вопросами продления ресурса самолетов, который ограничен 20 годами. «У этих бортов очень маленький налет, но по программе продления календарного ресурса подвижек от разработчика пока нет», — отметил один из источников.

В парке СЛО «Россия» в 2022 году было 59 самолетов, в том числе 17 вертолетов Ми-8МТВ и четыре AgustaWestland AW139. Также в парке отряда числятся два бизнес-джета Airbus 319-115 (CJ) с увеличенной дальностью и один Falcon 7X. В классе местных перевозок представлены три Як-40, в дальнемагистральном сегменте — девять Ил-96, в среднемагистральном — два Ту-154, три Ту-204 и десять Ту-214. В региональном классе — два SSJ-100, а также шесть Ан-148.

По программе модернизации флота СЛО будет получать новые Ил-96 и Ту-214, отметил источник в авиапроме.

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