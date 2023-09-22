«Вторая линия обороны прорвана, ВСУ вот-вот выйдут в тыл» 1 22.09.2023, 12:09

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В России назревает паника из-за прорывы украинской бронетехники на Запорожском фронте.

Пока кремлевская пропаганда рассказывает о «провалившемся» наступлении ВСУ, в Z-каналах нарастает паника.

Они сообщают о прорыве уже второй линии обороны ВС РФ в районе села Работино, что на Запорожском направлении.

Об этом написал, в частности, пропагандистский Z-ресурс «ВДВ за Теплинского» 21 сентября, передает Диалог.UA.

Ситуацию у Работино канал описывает как «тяжелую». По его данным, украинские войска там перерезали трассу Новопрокоповка - Вербовое, в связи с чем российская оборона может очень быстро посыпаться.

«Это означает, что вторая линия эшелонированной обороны преодолена… Сейчас существует реальная угроза выхода противника в тыл 56-го ДШП (десантно-штурмового полка - ред.) 7-й ДШД (десантно-штурмовой дивизии ВС РФ - ред.) в районе н.п. Новофедоровка. Юго-западнее Работино в направлении Копани противник также… продвигается вперед», - жалуется Z-канал.

По его данным, российские войска на данном участке фронта испытывают большой дефицит артиллерии, потери живой силы колоссальные. Огромные проблемы, по его данным, также с боевым духом российских солдат.

«Наши штурмовые дивизии ВДВ существенно снизили свой боевой потенциал, наступать им уже некем и нечем, более 50% личного состава 7-й и 76-й ДШД составляют мобилизованные… Наша сражающееся армия постепенно деморализуется, все чаще нам задают вопросы: «А на х…на…?» Люди устали… Ротаций нет, отпусков нет», - пишет российский ресурс.

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