В Беларуси начались масштабные военные маневры

В Беларуси начались масштабные военные маневры7
- 22.09.2023, 12:29
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Задействованы полигоны и участки местности в трех областях.
В Беларуси началось комплексное двустороннее учение с Вооруженными силами. Активная фаза стартовала сегодня в 9 утра. Учение завершится 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Руководит маневрами начальник Генштаба, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. По его словам, особенностью учения станет сложная динамическая обстановка. Задействованы полигоны и участки местности в трех областях.