В Беларуси начались масштабные военные маневры 7 22.09.2023, 12:29

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Задействованы полигоны и участки местности в трех областях.

В Беларуси началось комплексное двустороннее учение с Вооруженными силами. Активная фаза стартовала сегодня в 9 утра. Учение завершится 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Руководит маневрами начальник Генштаба, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. По его словам, особенностью учения станет сложная динамическая обстановка. Задействованы полигоны и участки местности в трех областях.

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