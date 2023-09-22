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В Беларуси начались масштабные военные маневры

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  • 22.09.2023, 12:29
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В Беларуси начались масштабные военные маневры

Задействованы полигоны и участки местности в трех областях.

В Беларуси началось комплексное двустороннее учение с Вооруженными силами. Активная фаза стартовала сегодня в 9 утра. Учение завершится 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Руководит маневрами начальник Генштаба, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. По его словам, особенностью учения станет сложная динамическая обстановка. Задействованы полигоны и участки местности в трех областях.

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