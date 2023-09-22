СМИ: Армия РФ отступила от Новомайорского и Новодонецкого 1 22.09.2023, 13:01

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ВСУ расширяют прорыв на Запорожском фронте.

Российские войска, предварительно, отошли от населенных пунктов Новомайорское и Новодонецкое, что на Запорожском направлении.

Такой информацией поделился в Telegram военнослужащий 24-й штурмовой бригады «Айдар» ВСУ под позывным «Осман», ссылаясь на данные сослуживцев, которые ведут наступление на том участке.

«По информации от парней с фронта, российские войска отошли от Новомайорского и Новодонецкого, наши закрепились, отбивают контратаки… Ситуация динамичная», - написал Осман.

Согласно данным независимого ресурса DeepState, на данном участке фронта оборону удерживают 131-й стрелковый полк и 40-я бригада морской пехоты, а также 110-я мотострелковая бригада ВС РФ.

Проблема у россиян, уверяет воин 24-й бригады, также у населенного пункта Очеретоватое, что примерно в 20 км северо-восточнее Токмака.

Ранее российские СМИ сообщили о прорыве ВСУ второй линии обороны РФ на Запорожском направлении. Кроме того, по данным аналитиков ISW, украинские танки и другая бронетехника прорвали последнюю линию обороны РФ на Запорожском фронте.

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