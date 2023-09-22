В Латвии хотят запретить автомобили с белорусскими номерами 22 22.09.2023, 14:18

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Министерство юстиции готовит законопроект.

Министерство юстиции Латвии подготовит законопроект, запрещающий пребывание в Латвии зарегистрированных в Беларуси и России транспортных средств, сообщает агентство LETA со ссылкой на министра юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Глава латвийского Минюста пояснила, что, если в течение трех месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, оно будет конфисковано.

«Если транспортные средства с русскими и белорусскими номерами не будут вовремя перерегистрированы, возможно, их могут конфисковать в пользу Украины, поддерживающей свою армию на передовой», — подчеркнула министр.

В Латвии объяснили, что законопроект подготовлен на базе разъяснений Еврокомиссии, согласно которым все вещи, приобретенные в России и подпадающие под санкционные регуляции, в том числе автомобили, смартфоны и ноутбуки, запрещены к ввозу на территорию стран Евросоюза. Планируемые в Латвии изменения также предусматривают запрет на транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, с учетом санкций, введенных ЕС против Беларуси.

Напомним, ранее в Латвии запретили въезд в страну автомобилей, зарегистрированных в России.

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