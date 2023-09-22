У россиян началась истерика после разгрома штаба Черноморского флота в Севастополе 13 22.09.2023, 14:35

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Ракетный удар парализовал жизнь в городе.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе парализовал жизнь в городе.

Россияне и жители Севастополя возмущаются отсутствием сигналов воздушной тревоги.

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен около 13:10. Судя по видео и фото с места событий здание получило очень серьезные повреждения. Над ним поднимается огромный столб дыма, к штабу едут кареты скорой помощи.

Впервые власти сразу признали серьезность ЧП и призвали граждан не выходить на улицы.

Очевидцы сообщают о большом количестве обломков на соседних улицах. «Губернатор» Севастополя Развозжаев сразу признал удар, не заявляя, как прежде, об «отраженной атаке».

Перед ударом по штабу в городе не было сирен, сообщают в соцсетях крымчане. Об этом же «МО» рассказал один из жителей Севастополя. «Ни сирен, ни воздушной тревоги не было. Жителей даже не предупреждают, что нужно пройти в укрытия», — рассказал он.

В городских чатах севастопольцы возмущаются бездействием местных «властей». «П…сы, даже тревоги не было», — пишут местные жители в комментариях канала «Подслушано Севастополь». «Шли «защищать людей Донбаса», а теперь кто защитит людей Севастополя», «За 10 дней уже третья серьезная атака на Севастополь. Как это допустили?», «По штабу флота , центр города!!!! Когда уже все очнутся ?!?!». Ищут бомбоубежища: «Дайте список с адресами людям!!! Куда бежать если что?».

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