«Бомбят Россию»: Лукашенко испугался беспилотников 5 22.09.2023, 17:11

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И думает, куда теперь потратить деньги.

Лукашенко испугался беспилотников и теперь думает, куда вложить деньги: в мелиорацию или в борьбу с дронами.

Заявление Лукашенко прозвучало 22 сентября в Солигорске на совещании, посвященном развитию животноводства.

«А видите, как сегодня бомбят Россию? — говорил он присутствующим. — Видите, беспилотники летают туда-сюда. Сложнейший, новый вопрос.

Вот я и думаю: мелиорацию проводить, обрабатывать, новые земли вводить (вы сейчас не можете обработать то, что есть) или бороться с этими беспилотниками. Страшное оружие. Вот с Путиным обсуждали. Но это бешеные деньги! Но жизнь же дороже», — сказал диктатор.

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