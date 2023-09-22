«Бомбят Россию»: Лукашенко испугался беспилотников

«Бомбят Россию»: Лукашенко испугался беспилотников5
- 22.09.2023, 17:11
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И думает, куда теперь потратить деньги.
Лукашенко испугался беспилотников и теперь думает, куда вложить деньги: в мелиорацию или в борьбу с дронами.
Заявление Лукашенко прозвучало 22 сентября в Солигорске на совещании, посвященном развитию животноводства.
«А видите, как сегодня бомбят Россию? — говорил он присутствующим. — Видите, беспилотники летают туда-сюда. Сложнейший, новый вопрос.
Вот я и думаю: мелиорацию проводить, обрабатывать, новые земли вводить (вы сейчас не можете обработать то, что есть) или бороться с этими беспилотниками. Страшное оружие. Вот с Путиным обсуждали. Но это бешеные деньги! Но жизнь же дороже», — сказал диктатор.