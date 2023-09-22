В Севастополе прогремел новый мощный взрыв

В Севастополе прогремел новый мощный взрыв3
- 22.09.2023, 18:16
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Сообщается об ударе по ТЭЦ.
В оккупированном крымском Севастополе был слышен новый взрыв. В городе виден столб дыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
«Было, слышали. Слышен хлопок. Видны столб дыма», - сообщили местные каналы в сети.
Сразу после взрывов местных жителей призвали воздержаться от поездок на машине в центре города, пока там будут якобы транспортировать части сбитой ракеты.
Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает, что удар вероятно произошел по Севастопольской ТЭЦ.
«День взрывов» в Крыму
Напомним, сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы.
В частности, в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки.
При этом в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что причина взрывов – атака украинских военных.