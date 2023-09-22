Россия ударила ракетами по Кременчугу

Россия ударила ракетами по Кременчугу1
- 22.09.2023, 19:10
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Удар пришелся по гражданскому объекту, есть жертвы.
В пятницу, 22 сентября, российские захватчики обстреляли ракетами Кременчуг. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
- Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации, есть погибшие и раненые, - сообщил он.
Лунин отметил, что на месте удара работают все соответствующие службы. Детали атаки сообщат позже. В 17:18 на официальном канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщалось, что в направлении Кременчуга фиксируют пролет крылатой ракеты.