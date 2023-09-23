закрыть
23 сентября 2023, суббота, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Севастополе с утра прогремели новые мощные взрывы

2
  • 23.09.2023, 9:01
  • 6,364
В Севастополе с утра прогремели новые мощные взрывы

В районе атаки расположена нефтебаза Черноморского флота России.

В Севастополе сегодня с утра сообщают о взрывах и звуках пролета ракеты. Над городом развевается облако дыма.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«А в Севастополе снова громко. Подписчики 5 минут назад слышали звук пролетающей ракеты, потом раздался взрыв», - пишет канал.

Отмечается, что облако дыма поднимается в районе Инкермана, а также Северной стороны.

Взрыв якобы прогремел в 08:32.

Сейчас в городе включили сигнал воздушной тревоги.

Информацию о взрывах подтвердил ряд местных интернет-сообществ. «Севастополь, слышали. Ждем. Не паникуем», – написал один из Telegram-каналов.

По информации «Крым.Реалии», у некоторых жителей из-за взрывной волны задрожали стекла в окнах.

«Подписчики сообщают, что прилет был в районе Инкермана. А там находится нефтебаза Черноморского флота РФ. Также пишут про ракету, пролетевшую на высоте 30 метров», — уточняет «Крымский ветер».

«Губернатор» Севастополя Развозжаев сообщил, что «осколки ракет упали в районе причала Сухарной балки». Там в штольне находится флотский арсенал РФ.

Позже стало известно, что в Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид