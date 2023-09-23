В Севастополе с утра прогремели новые мощные взрывы

В Севастополе с утра прогремели новые мощные взрывы2
- 23.09.2023, 9:01
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В районе атаки расположена нефтебаза Черноморского флота России.
В Севастополе сегодня с утра сообщают о взрывах и звуках пролета ракеты. Над городом развевается облако дыма.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
«А в Севастополе снова громко. Подписчики 5 минут назад слышали звук пролетающей ракеты, потом раздался взрыв», - пишет канал.
Отмечается, что облако дыма поднимается в районе Инкермана, а также Северной стороны.
Взрыв якобы прогремел в 08:32.
Сейчас в городе включили сигнал воздушной тревоги.
Информацию о взрывах подтвердил ряд местных интернет-сообществ. «Севастополь, слышали. Ждем. Не паникуем», – написал один из Telegram-каналов.
По информации «Крым.Реалии», у некоторых жителей из-за взрывной волны задрожали стекла в окнах.
«Подписчики сообщают, что прилет был в районе Инкермана. А там находится нефтебаза Черноморского флота РФ. Также пишут про ракету, пролетевшую на высоте 30 метров», — уточняет «Крымский ветер».
«Губернатор» Севастополя Развозжаев сообщил, что «осколки ракет упали в районе причала Сухарной балки». Там в штольне находится флотский арсенал РФ.
Позже стало известно, что в Севастопольской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта.