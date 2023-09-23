Украинские партизаны показали, как следят за управлением ФСБ в Севастополе 2 23.09.2023, 14:47

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Ранее они скорректировали огонь по штабу Черноморского флота РФ.

Партизаны из группы «Атеш» показали, как они следят за управлением ФСБ во временно оккупированном россиянами Севастополе в Крыму. Там буквально накануне прилетело по штабу Черноморского флота России во время совещания руководящего состава врагов.

Именно поэтому, по словам Буданова, некоторые российские генералы – ранены, есть погибшие оккупанты. В «Атеше» рассказывали, что огонь корректировали их агенты и обычные севастопольцы.

Партизаны военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины и России рассказали, что севастопольцы следят за управлением российского ФСБ.

«Севастополь – важный город в контексте освобождения Крыма. Наши агенты ведут разведку прямо перед носом управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю», – заявили в «Атеше».

Они отметили, что местные жители активно сотрудничают с партизанами и работают над изгнанием россиян из города.

В среду 22 сентября в Севастополе раздались взрывы. Российские оккупационные «власти» признали, что Украина ударила по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

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