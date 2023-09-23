Белорусские банки закрывают счета нерезидентов, открытые по доверенности 23.09.2023, 15:42

Клиентов призывают снять или перевести деньги.

«БНБ-Банк» заявил, что прекращает кассовое и расчетное обслуживание нерезидентов, открывших счета по доверенности. Причем, как говорится в сообщении на сайте банка, это решение вступит в силу уже 26 сентября. Как выяснил Office Life, оно касается граждан других стран.

Через три дня банк обещает прекратить действие договоров на обслуживание счетов и карточек, а также дистанционное обслуживание клиентов-нерезидентов, открывших счета не лично, а с использованием доверенности.

Их просят самостоятельно до 26 сентября привести карточки и счета, открытые в банке, к нулевому балансу. Это можно сделать, либо переведя деньги на другой счет, либо получить их наличными непосредственно в банке.

Как сообщили OL в «БНБ-Банке», это решение касается не налоговых нерезидентов, а именно граждан других государств, которые стали клиентами банка по доверенности. В банке говорят, что решение было принято на основе «действующего банковского законодательства Республики Беларусь, а также с учетом критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций».

Напомним, ранее в Беларуси запретили осуществлять сделки с имуществом граждан по доверенностям, выданным за пределами Беларуси.

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