Вышел на свободу политзаключенный Симон Концевич
- 23.09.2023, 21:40
- 1,508
Его задержали на акции протеста в Бресте 10 августа 2020-го.
По информации «Брестской Весны», сегодня вышел на свободу Симон Концевич. Его задержали 28 августа 2020 года за участие в акции протеста, которая проходила в Бресте 10 августа 2020-го.
Позже Концевича обвинили по ст. 293 УК (массовые беспорядки) и осудили на 3 года 6 месяцев колонии. Свой срок Симон отбывал в Могилевской колонии № 15.
По этому факту был приговорен к 4 годам колонии и его родной брат Филипп Концевич.