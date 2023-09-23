Вышел на свободу политзаключенный Симон Концевич 23.09.2023, 21:40

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Его задержали на акции протеста в Бресте 10 августа 2020-го.

По информации «Брестской Весны», сегодня вышел на свободу Симон Концевич. Его задержали 28 августа 2020 года за участие в акции протеста, которая проходила в Бресте 10 августа 2020-го.

Позже Концевича обвинили по ст. 293 УК (массовые беспорядки) и осудили на 3 года 6 месяцев колонии. Свой срок Симон отбывал в Могилевской колонии № 15.

По этому факту был приговорен к 4 годам колонии и его родной брат Филипп Концевич.

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