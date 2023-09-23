закрыть
23 сентября 2023, суббота, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вышел на свободу политзаключенный Симон Концевич

  • 23.09.2023, 21:40
  • 1,508
Вышел на свободу политзаключенный Симон Концевич

Его задержали на акции протеста в Бресте 10 августа 2020-го.

По информации «Брестской Весны», сегодня вышел на свободу Симон Концевич. Его задержали 28 августа 2020 года за участие в акции протеста, которая проходила в Бресте 10 августа 2020-го.

Позже Концевича обвинили по ст. 293 УК (массовые беспорядки) и осудили на 3 года 6 месяцев колонии. Свой срок Симон отбывал в Могилевской колонии № 15.

По этому факту был приговорен к 4 годам колонии и его родной брат Филипп Концевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид