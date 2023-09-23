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Буданов: Герасимов лично командовал провальной атакой оккупантов на Угледар

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  • 23.09.2023, 21:48
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Буданов: Герасимов лично командовал провальной атакой оккупантов на Угледар

После поражения глава Генштаба РФ покинул линию фронта.

Провальной операцией армии РФ по штурму Угледара в Донецкой области в начале февраля этого года, в которой россияне потеряли более 30 единиц военной техники за раз, лично командовал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Об этом сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone. По словам начальника ГУР, после разгрома российской техники Герасимов обвинил в поражении других и скрылся с поля боя.

«Когда все оборудование было уничтожено, он обвинил всех вокруг и просто покинул линию фронта», — сказал Буданов.

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