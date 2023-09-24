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Рабочий из Беларуси пострадал на стройке в Ленинградской области РФ

  • 24.09.2023, 5:23
Рабочий из Беларуси пострадал на стройке в Ленинградской области РФ

Его доставили в больницу с многочисленными травмами.

Поздно вечером 22 сентября на стройплощадке ЖК «Итальянский квартал» в поселке Романовка серьезно травмирован рабочий из Беларуси, сообщает местное издание 47news.ru.

38-летний мужчина получил тяжелые травмы во время подведения инженерных сетей к объекту при работе в тепловой камере. Он работал на компанию-подрядчика теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнерго». На заработки в Россию белорус приехал в июне этого года.

Его доставили в больницу с многочисленными травмами тела, состояние оценивалось как тяжелое.

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